İstanbul Kapalıçarşı’da 474,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,70 liradan, 3 bin 127 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 148 liradan, 433 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437 liradan, 3 bin 56 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 76 liradan, bin 528 liradan alınan Yarım Ziynet bin 538 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.
Altın alacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
01.10.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,70 lira oldu.
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735851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735851.aspx
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