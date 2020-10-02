Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye’de CEO görevine Alex Froment-Curtil atandı. 2018’den bu yana Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapan Alex Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO görevini 1 Kasım 2020 itibarıyla Colman Deegan’dan devralacak. 2016’dan bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni göre-vine başlayacak. 2003’ten bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan’da üst düzey rollerde yer alan Froment-Curtil, 2016-2018 yılları arasında Vodafone Macaristan CEO’luğu görevini yürüttü. Alex Froment-Curtil, 2018’den bu yana Vodafone Mısır’ın CEO’su olarak görev yapıyordu. Alex Froment-Curtil, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutluyum. Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşüm ile beraber, topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezî bir role sahip bulunmaktadır.