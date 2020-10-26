Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkes aynı soruyu soruyor. Dolardaki yükseliş devam edecek mi? Dolar nereye kadar yükselecek? Dolar alalım mı? Dolar satalım mı?

Piyasa analistleri, Merkez'in kararının ardından dolarda yukarı hareketin devamının beklendiğini, ilk etapta 8 TL'nin aşılmasının sürpriz olmadığını belirtiyor. Bundan sonraki süreçte dolarda 8 TL'nin takip edileceğini, bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş hevesinin devam edeceğini, ancak Merkez'den yeni tedbirler gelmesi halinde artıların hız keseceğini ifade ediyorlar.

Kar satışları ve etkili tedbirler halinde 7.72-7.95 seviyelerine kadar çekilme yaşanabilir. Yükselişin devamı halinde ise 8.12 seviyesi ilk direnç olarak takip edilecek.