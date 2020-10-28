Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın son dönemde İslam karşıtı söylem ve eylemleri, Müslüman ülkelerde zaten bir süredir kendiliğinden boykota dönüşmüştü. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla, ilk defa boykot çağrısı, dünya genelinde en üst düzey resmî bir makamdan yapılmış oldu. Macron'un öncülük ettiği İslam düşmanlığı Avrupa'ya da yayılırken, başlayan boykot Fransızlar tarafından endişeyle izleniyor. Birçok İslam ülkesinde Fransız mallarının satışının durdurulması çağrısı yapıldı. Şimdi Fransa'da "Boykot başarılı olursa zararımız nereye varır" şeklinde tartışmalar başladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına STK'larda da destek geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Halkımız boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşei ürünler talep etmemelidir" dedi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün de "Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan boykota destek vermelerini, Fransa'dan doğrudan ithal edilen ürünlere talep göstermemelerini bekliyoruz" diye konuştu.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Fransa'nın uluslararası ticaretinde İslam ülkeleri önemli rol oynuyor.

¥ Yaklaşık 67 milyon nüfuslu Fransa; 2019 yılında toplam 638 milyar dolar ithalat, 555 milyar dolar ihracat yaptı.

¥ Fransa, 2019’da İslam ülkelerine yaklaşık 45,8 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkelerden 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

¥ Fransa'nın ihracatında; makine, havacılık, taşıt, teçhizat, ilaç, plastik, parfüm, kozmetik ve çeşitli içecekler önemli paya sahip.

¥ Ülkenin ithal ettiği ürünler arasında makine, bilgisayar, taşıt, çeşitli yakıtlar, ekipman ve ilaç öne çıkıyor.

¥ İslam ülkeleri ise Fransa'dan yoğunlukla makine, gaz tribünü, havacılık ürünleri, kazan, motorlu taşıt parçaları, araba, traktör, demir ve çelik ürünleri, elektrikli ve elektronik ekipman ile ilaç satın aldı.

¥ Fransa da İslam ülkelerinden ham petrol, doğalgaz, mineral yağlar, motorlu taşıt, otomobil parçası, uydu alıcı, elektrik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, sebze, kuru yemiş gibi ürünleri ithal etti.

KİME, NE SATIYOR?

¥ Müslüman ülkeler arasında Fransa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 6,66 milyar dolarla Türkiye oldu. Cezayir 5,5 milyar dolarla ikinci oldu.

¥ Fas 5,34 milyar dolarla üçüncü, Katar 4,3 milyar dolarla dördüncü, Tunus 3,74 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

¥ Birleşik Arap Emîrlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Malezya ve Senegal, Fransa'dan, milyar doların üzerinde ithalat yapıyor.

¥ Nijerya, Lübnan, Kuveyt, Umman, Kazakistan, Bahreyn, Irak, Pakistan, İran gibi ülkelerin alımları da 400 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında değişiyor.

¥ Mali, Bangladeş, Ürdün, Libya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna Hersek, Çad, Sudan, Suriye, Kırgızistan ve Afganistan'a da Fransa'nın ihracatı, 0-400 milyon dolar arasında seyrediyor.

KİMDEN, NE ALIYOR?

¥ Fransa Türkiye'den, 9,8 milyar dolarlık motorlu taşıt, otomobil parçası, gaz tribünü, buz dolabı, dondurucu, ısı pompaları, çamaşır ve bulaşık makineleri, motor parçaları, uydu alıcı, elektik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, kuru yemiş, demir ve çelik, mobilya ve alüminyum aldı.

¥ Fransa, ham petrol ve mineral yağlar için Suudi Arabistan'a 7,5 milyar dolar ödedi.

¥ Fas'tan 6,3 milyar dolar, Tunus'tan 5 milyar dolar, Cezayir'den 4,7 milyar dolar, Nijerya'dan 4,4 milyar dolar, Kazakistan'dan 3,55 milyar dolar, Bangladeş'ten 3,33 milyar dolar, Malezya'dan 2,67 milyar dolar, Endonezya'dan 2,1 milyar dolar, Birleşik Arap Emîrliklerinden 1,72 milyar dolar, Libya'dan 1,6 milyar dolar, Pakistan'dan 1 milyar dolar, Irak'tan 1 milyar dolarlık alım yaptı.