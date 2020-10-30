Bir çuval unun fiyatının temmuz ayında 104 lira olduğunu, bugün 158 liraya kadar yükseldiğini söyleyen Balcı "TMO müdahaleyi yapmakta gecikti. Ekim ayında gümrük vergisi sıfırlandı. Buna rağmen iç piyasada fiyat düşmedi. Un fiyatları her gün değişiyor. Bu durum daha önce görülmedi. Ekmek fiyatlarında artış konusunda, girdi fiyatlarına ilişkin çalışmaların neticesi beklenecek" şeklinde konuştu. İstanbul'da ekmek fiyatı son olarak 1,75 TL'den 2 TL'ye çıkmıştı.
Un kontrolden çıktı yeni zam kaçınılmaz
30.10.2020 - 02:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un ve diğer girdi fiyatlarının iki aydır sürekli yükseldiğini belirterek "Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Yetkililere sesleniyorum, gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Girdi fiyatlarındaki artışları kabullenmek söz konusu olamaz" dedi.
Etiketler : un fiyatları,un,
742714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/742714.aspx
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