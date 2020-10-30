Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çuval unun fiyatının temmuz ayında 104 lira olduğunu, bugün 158 liraya kadar yükseldiğini söyleyen Balcı "TMO müdahaleyi yapmakta gecikti. Ekim ayında gümrük vergisi sıfırlandı. Buna rağmen iç piyasada fiyat düşmedi. Un fiyatları her gün değişiyor. Bu durum daha önce görülmedi. Ekmek fiyatlarında artış konusunda, girdi fiyatlarına ilişkin çalışmaların neticesi beklenecek" şeklinde konuştu. İstanbul'da ekmek fiyatı son olarak 1,75 TL'den 2 TL'ye çıkmıştı.