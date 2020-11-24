Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, mükellefler, aralık ayı sonuna kadar İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) 7 gün 24 saat online başvuru yapabilecek. Aynı şekilde ödemeler de online gerçekleştirilebilecek. Peşin yapılan ödemelere indirim imkânı sunulurken mükellefler 18 ay taksit fırsatından yararlanabilecek. Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek. Vatandaşlara bu imkânın anlatılması için Başkanlık tarafından afiş gibi görsel materyaller de hazırlanırken bu görsellerde "Yapılandırma başvurularınızı maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi Dairesi" ifadeleri yer aldı.