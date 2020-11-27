Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği iş birliğini de kapsıyor. Türkiye Varlık Fonu hâlihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. İşlemin, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıktığı belirtildi.