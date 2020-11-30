Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcı "Gelecek yıl bu kaybın aşı çalışmaları ve yeni düzene adaptasyonla birlikte azalmasını, 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022'de de dünya turizm endüstrisinin kayıplarını kapatacağını ve 2019'da ulaştığı ekonomik büyüklüğün yüzde 25 üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.