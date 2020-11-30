Bağcı "Gelecek yıl bu kaybın aşı çalışmaları ve yeni düzene adaptasyonla birlikte azalmasını, 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022'de de dünya turizm endüstrisinin kayıplarını kapatacağını ve 2019'da ulaştığı ekonomik büyüklüğün yüzde 25 üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.
'Covid' faturası üç trilyon dolar
30.11.2020 - 03:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, global turizm sektörünün Covid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlandığını belirtti.
Etiketler : turizm,turizm covid,
749895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749895.aspx
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