İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 926 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 947 liradan, 405 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409 liradan, 2 bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 879 liradan, bin 430 liradan alınan Yarım Ziynet bin 440 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
30.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
750042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750042.aspx
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