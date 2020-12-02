Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayii sistemlerinde yüzde70'lere varan yerliliğe ulaşan Türkiye, bu ürünlerin ihracatına da başladı. Antalya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için insansız hava aracı (İHA) ve drone tehditlerine karşı "KALKA" adı verilen yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemini üreten firma, Rusya'ya ihracata hazırlanıyor. Millî Savunma Bakanlığınca verilen "NATO Gizli ve Millî Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, kötü amaçlı drone ve İHA uçuşlarını önlemek amacıyla 25 yıllık bilgi ve tecrübeyle yaklaşık sekiz ayda mobil olarak erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi. Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti. Millî Savunma Bakanlığının bilgisi dâhilinde ihracata açılan ürüne Rusya'dan özel bir firma talip oldu. İmzalanan anlaşma gereği ürünün ihracatı için üretime başlandı. Yaklaşık bir ay içinde ürünlerin teslimi öngörülüyor.

YÜZDE 100 YERLİ

Firmanın AR-GE Koordinatörü Bekir Yalçın, sistemin, uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşları engellemek amacıyla üretildiğini söyledi.Sistemi "araç üzerine konumlanan dronesavar" olarak nitelendiren Yalçın, sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini dile getirdi.

Manuel veya otonom olarak çalışabilme, işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın, Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın, sistemin lansmanının yapılmasıyla yurt dışından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

ÜLKELER TAKİPTE

Tamamen millî teknoloji ile üretilen KALKA adlı dronesavar, VIP transferleri sırasında, askerî birliklerin korunmasında, mitingler, petrol ve doğalgaz borularının kullanılması gibi alanlarda kullanılmak üzere birçok ülke tarafından talep ediliyor.

RUSYA'YA ÜRETİM, PAKİSTAN'A DEMO

Şirket, ilk talebin geldiği Rusya için üretimi başlattı. Yıl sonunda teslimat başlayacak. Ürünü satın alan firmanın talebinin artması bekleniyor. KALKA adlı araç aynı zamanda Pakistan'dan gelen bir heyete de gösteri yaptı. KALKA'nın konser, miting, tranferler ve toplumsal olaylarda kullanmak üzere alacağını bildiren Pakistan heyeti, demo gösterisini izledi ve alım niyetini bildirdi. Bekir Yalçın "Pakistan asıllı ABD vatandaşı ve Kaliforniya'da özel bir firmanın üst düzey yöneticisi, sistemimizi inceledi ve mobil cihazı Pakistan'da kullanmak istediklerini bildirdi. Bize sayı bildirmelerini bekliyoruz" dedi.