Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin düzenlediği ‘Müstakil Düşünceler Toplantısı’nda konuşan Görgün, “Bir önceki yılı yaklaşık 2,3 milyar dolar ile kapattık ve 331 milyon dolar ihracat yaptık. Şu ana kadar 70 ülkeye ihracat yaptık. ASELSAN 2020 yılında, pandemiye rağmen 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Normalleşmeyle birlikte gelecek yıllarda bu rakam daha da artacaktır” dedi.

Savunma sanayiinin yanında sivil alanlarda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati geçen Görgün, şöyle devam etti: Biz her yıl ciromuzun yüzde 7’sini AR-GE’ye ayırıyoruz. Projemiz olmasa da yatırım yaparak geliştirdiğimiz çözümlerimiz var. Sinyalizasyon sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri ve sağlık sistemleri, bunlardan bazıları. Pandemide herkesin çok gururlandığı bir yerli solunum cihazı ürettik. MR cihazı, x-ray cihazı da geliştiriyoruz ve x-ray cihazının sertifikasyon aşaması biter bitmez seri üretime geçeceğiz. Ülkemizin özellikle dışa bağımlılığını azaltacak, ekonomimize katkı sağlayacak seri çözümlerde sorumluluk alıyoruz. Şu ana kadar 60 üniversite ile toplam 132 proje geliştirdik.