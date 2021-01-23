Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istekliler, ihaleye ilişkin bilgileri görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
İhalaye katılım şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
BAŞA DÖN
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istekliler, ihaleye ilişkin bilgileri görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
İhalaye katılım şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Etiketler : Kitap basım ihalesi,