Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Çankaya’daki Tuna Caddesi’nde bulunan mağazanın açılışına; İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Ankara Bölge Müdürü Erkan Çil, Ankara Mağazalar Koordinatörü Nail Şahin, Mağaza Müdürü Kemalettin Tutar ve İhlas Pazarlama çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Pandemi kurallarına üst düzeyde riayet edilen açılışta dua okundu ve kurdele kesildi. Genel Müdür Orhan Korkusuz “İhlas Pazarlama olarak son 5 yıldır yükselen bir grafiğimiz var. Mağazacılık konusuna da son 2 yıldır özel bir çaba sarfediyoruz. Tüm Türkiye’de yapılanmamızı artırıyoruz. İstihdam için özel bir heyecan içerisindeyiz. Allah izin verirse bu yıl 600 yeni arkadaşımızı İhlas Pazarlama ailesine dâhil etmeyi hedefliyoruz. Yatırımdan birçok girişimcinin korktuğu dönemde, Türkiye’nin geleceğine, kendi gücümüze inanıyoruz. 2021 sonunda 150 mağazaya ulaşacağız" dedi.

Türkiye’de farklı bir mağazacılık anlayışını ortaya koymak istediklerini anlatan Orhan Korkusuz, şöyle devam etti: Alışverişin tamamen internet üzerinden olacağının zannedildiği dönemde biz; mağazacılığın biteceğine inanmayan, eski sıcak geleneklerimize uygun, herkesin güvenerek ürün alacağı anlayışıyla hareket ediyoruz. Sloganımız İhlas Mağazacılıkta 'Güvenle al, huzurla öde’dir. Vatandaşlarımızın rahat edebileceği, taksitle yaptığı ödemelerde o hafta eğer parası yoksa 'Önemli değil abi' ya da 'abla’ diyerek, bir sonraki hafta gelebileceklerini söyleyebilecek kadar sıcak bir mağazacılık anlayışını devreye sokmak istiyoruz. Hayatımızda her şey o kadar soğuk ve makineleşmiş durumda ki, geleneklerimize uygun olan bu sıcak mağazacılık anlayışının karşılığını da Türk halkı bize verecektir. Bu umutla, halkımızın bize verdiği güvenle ve İhlas camiasının bütün o güçlü duygularıyla büyümemize devam edeceğiz.