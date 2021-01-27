Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin online düzenlediği toplantıda konuşan Bağlıkaya, Türkiye’ye gelen 40 milyon civarında turistin 10 milyonuna aracılık eden 4-5 büyük tur operatörüne 200 milyon doların üzerinde destek verildiğini, buna karşılık 20 milyona yakın turistin gelmesine aracılık eden 10 bin civarındaki orta ve küçük ölçekli seyahat acentesinin sadece 200-250’sine 50 bin TL’ye kadar destek kredisi kullandırıldığını ifade etti. Bağlıkaya “Küçük ve orta boy acentelerden ihtiyacı olanlara KGF destekli kredi talep etmiştik. Bu kredilere seyahat acentelerinin önemli bir bölümü erişemedi. Çünkü geçmişten gelen sicil sıkıntımız var. Bunun göz ardı edilerek kredinin kullandırılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorduk. Hâlbuki 10 bin seyahat acentesine ellişer bin lira para verilseydi, 50 milyon dolar bile tutmuyordu” dedi. Rus ve Ukraynalı turist hariç, hazirana kadar ciddi bir turist hareketi beklemediklerini belirten Bağlıkaya, İngiltere’den erken rezervasyon hareketliliği yaşandığını söyledi.