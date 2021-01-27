Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcılarının aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB’dan yüzde 55 artışla 14,38 GB’a yükseldi. Bu kapsamda geçen yıla oranla; yüzde 49 ile İstanbul, Manisa, Muğla ve Malatya, yüzde 48 ile Adıyaman abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il ise 257,44 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, evden çalışma ve uzaktan eğitimle birlikte Türkiye’nin data kullanımını ciddi oranda arttığını belirterek "Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, abonelerimizden gelen yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık” dedi.