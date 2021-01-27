Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük ka-pasiteli güneş enerjisi sistemi olma özelliği taşıyan projeyle 475 kWp kurulu güce ulaşan Vodafone, yılda 628 MWh enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçecek. Güneş enerjisiyle merkezin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayacak olan Vodafone, veri merkezi müşterilerinin yüzde 51’ine, bulut müşterilerinin ise yüzde 100’üne yenilenebilir enerjiyle servis verecek. Bu alanda ilk adımı 2019'da üç milyon liralık yatırımla Adana'da attıklarını hatırlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel "Adana Bulut Teknoloji Merkezimizin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini güneşten karşılamayı hedefliyoruz. İlk fazı tamamlanan projemizle merkezin toplam enerji tüketiminin yüzde 11'ine denk gelen 425 megavatsaat elektrik üretmeyi başardık. Bu yıl ikinci fazı tamamlamayı ve 768 megavatsaat kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yılda 389 ton karbon salımını azaltmak. Bu konudaki ikinci adımımızı ise 2020 sonunda attık ve Esenyurt Teknoloj Merkezimizde Adana'nın iki katı büyüklüğünde sistem ile toplam 475 kWp kurulu güce ulaştık" dedi. Süel, önümüzdeki iki yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezlerinde de yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, "Böylece beş ana teknoloji merkezinde hayata geçireceğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 megavat kurulu güce ulaşmayı ve yıllık 3 gigavatsaat yeşil enerji üretmeyi hedefliyoruz. Yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız" diye konuştu. Toplantıda Vodafone Türkiye Teknik Bölgeler Direktörü Adem Özdemir de 360 sanal tur video ile Esenyurt Teknoloji Merkezinin teknik özelliklerini anlattı.