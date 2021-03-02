Buna göre;
¥ İhalesi 15 Mart 2020’den sonra yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin, özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ilave teminat verebilecek.
¥ Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenleme yapılacak.
¥ TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak.
¥ Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar, karantina altına alınacak.
'MİNİ' ekonomi paketi Meclis'te
02.03.2021 - 03:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM’ye verilen 12 maddelik kanun teklifi ile bazı düzenlemeler yapılacak.
Buna göre;
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771478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771478.aspx
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