Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Buna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1.000 metreküp için 1.289 lira, diğerleri için 1.442 lira oldu.