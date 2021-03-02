Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Buna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1.000 metreküp için 1.289 lira, diğerleri için 1.442 lira oldu.
Doğalgaz fiyatları yüzde 1 zamlandı
02.03.2021 - 03:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Etiketler : doğalgaz,doğalgaz fiyatları,
771481 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771481.aspx
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