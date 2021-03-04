Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre enflasyonda yıllık artış yüzde 15,61 olarak beklentileri aştı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu yüzde 18,40 oldu. Aylık bazda ise TÜFE'de artış yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviye görüldü. Rakamlar, üretici fiyatlarında da artış ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Şubatta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 27,09 yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 22,47 ile ulaştırma, yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi.

'ÇİFT HANELİ' İMTİHAN

G20 ülkeleri arasında sadece Arjantin ve Türkiye'de enflasyon çift haneli seyrediyor. Analistler, “Türkiye’nin, Arjantin’den sonra en yüksek enflasyona sahip ülke olduğunu görüyoruz. Türkiye’den sonra gelen 8 ülkede enflasyon, yüzde 2 ve yüzde 6 arasında. 32 ülkede yüzde 2’nin de altında. Enflasyon beklentilerindeki katılık, bir türlü gevşemiyor. Nisan-mayıs gibi yüzde 17-18’ler bekleniyor. Kademeli düşüşle bu yıl, yüzde 11-12 aralığında bitirilebilir. Enflasyon artık faizle müdahaleden daha çok, orta-uzun vade adımları gerektiren temel bir mesele. Bu sebeple 18 Mart’taki TCMB toplantısında yine faiz artırsanız, problem böyle çözülemeyecek. Konu, faiz artırımının çok daha ötesinde, radikal adımlar gerektiriyor” görüşünü dile getiriyor.

NELER YAPILIYOR?

Türkiye yüksek enflasyonla mücadelede, özellikle gıda sektöründe çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla; aracıların azalması, kâr marjlarının makul tutulması, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşım gibi kanalların hayata geçirilmesi, soğuk hava depoları ile kaybın minimuma düşürülmesi, market raflarına getirilen kriterlerle zayiatın önlenmesi gibi tedbirler alınıyor. Merkez Bankası da sıkı para politikası ile aşırı talebi kontrol altında tutarak, fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor. Üzerinde çalışılan “Perakende” ve “Hal” kanunları da fiyatlarda dengeyi sağlayacak.