Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

ABD içinde yer alan Ermeni lobisi, Türkiye-ABD ilişkilerinde bir yaraya daha sebep oldu. Geçtiğimiz cuma günü Kaliforniya'da yapılması planlanan ve Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılacağı zirve gerçekleşmedi. Gerekçe olarak ise katılacak Türk iş dünyasını temsil edecek iki ismin, 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarını yalanlayan Tweet’leri gösterildi. Bazı ABD'li iş adamları, zirvede Türkiye'yi temsil etmek üzere giden TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu (ATAA) Başkanı Ergün Kırlıkovalı’nın ‘sözde Ermeni soykırımı yapılmadığı’ yönünde attığı Tweet’ler nedeniyle Ermeni lobisi zirvenin iptal edilmesini talep etti.

KENDİLERİ KAYBEDER

ABD’li bazı iş adamları "Ermeni soykırımını kabul etmeyen Türk iş adamları ile aynı ortamda bulunamayız" diyerek zirveden çekildiklerini açıkladı. ABD’deki Ermeni lobisi de baskı yaparak zirveyi iptal ettirdi. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu “Yaşanan olayda bizim bir mağduriyetimiz yok. Biz Ermeni soykırımı olmadığını güçlü bir şekilde savunuyoruz ve buna devam edeceğiz. Kaybeden biz değil, onlar olur. Yanlış bir davranış sergilediler” dedi.

BU ORTAMDA TİCARET KONUŞULAMAZ

Kaliforniya Vali Yardımcısı Eleni Kounalakis, zirveden önce, Türkiye’den katılımcıların sosal medya paylaşımlarına bakılmasını istedi. İki Türk iş adamının paylaşımlarını gören Eleni Kounalakis şu açıklamayı yaptı: ABD-Türkiye İş Konseyi toplantısında Ermeni soykırımın inkârcısı olan panelistlerin yer alacağını duymak beni derinden rahatsız etti. Her zaman bunu savunacağız. Adalet elbet yerini bulacaktır. Biz bu iki Türk iş adamının zirvede bulunmamasını ABD’li yetkililerden rica ettik. Etkinliğin iptal edilmesini istedik. Yetkili merciler bizim bu talebimizi kırmadı. Bu ortamda ticaret konuşulamazdı.

İŞE SİYASET KARIŞTI

Etkinliğin iptalinden sonra TOBB tarafından yapılan açıklamada, TOBB ve ABD Ticaret Odasının 2012 yılından beri imzaladığı yıllık mutabakat zaptı ve eylem planı çerçevesinde Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirecek bir dizi faaliyet düzenlendiği hatırlatıldı. Faaliyetlerin başkentlerle sınırlı kalmadığı, Türkiye'de İzmir, Gaziantep, Kayseri'de, ABD tarafında da Washington, New York, Atlanta, Şikago, Seatlle, San Fransisco ve Los Angeles gibi şehirlerde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 7 Temmuz 2021'de de Kolifornia'da İş Yapma Fırsatları' konusuyla düzenlenecek etkinliğin siyasi amaçlarla iptal edildiği belirtilen açıklamada "Etkinliğin iptal kararı bizi üzmüştür. Biz iş çevreleri olarak, karşılıklı iş yapma fırsatlarını konuşmak üzere bir araya geliyoruz" denildi.

İhracatta 200 milyar dolar sınırına dayandık TİM, haziranda yüzde 47 artış ve 19,7 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldığını açıkladı. İkinci çeyrekte yüzde 70 artışla 55 milyar dolar; yılın ilk yarısında yüzde 40 artışla 104,9 milyar dolar; son 12 ayda ise 199,5 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekoruna imza atıldı.

İhracatı yönetmelikler engelliyor Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 35 bin kuyumcu ve altı bin üreticisiyle birlikte toplam bir milyon kişinin geçimini sağladığı mücevher sektörünün yeniden canlanabilmesi için destek beklediklerini söyledi.

