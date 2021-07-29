Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nun katılımıyla düzenlenen Türkiye-Angola İş Forumu’nda yaptığı konuşmada etkinliğin Angola ile gelecekte kurulacak güçlü iş birliği tohumlarının atılmasına vesile olacağına inandığını söyledi.

Muş “2003 yılında Türkiye-Afrika ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyelerinden 2020 yılına gelindiğinde 25,3 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtaya ihracatımız 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara, yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar dolara yükselmiş durumdadır. 18 yılın sonunda Afrika’daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar doları aşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğü ise kümülatif olarak 70 milyar doları geçmiştir. Önümüzdeki dönemde de ‘kazan-kazan’ ilkesi ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmek istiyoruz” dedi.

2020’de 250 milyon dolar olan Türkiye-Angola ticaret hacmini daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ifade ettiği ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefinin iki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında çok kısa zamanda yakalanacağını söyledi.

Muş “Bu en üst düzey ziyaret programının bir iadeiziyareti olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mız başkanlığında iş adamlarımızın da dâhil olduğu geniş bir heyetle ekim ayında Angola’da olacağız” dedi. Türk firmalarının şimdiye kadar Angola’da 809 milyon dolar değerinde 5 proje üstlendiğini kaydeden Muş “Önümüzdeki dönemde de Türk müteahhitlerinin, Angola’daki demir yolu, havalimanı, liman, köprü veya su dağıtım-iletim hatları gibi birçok altyapı projelerinde rol alabileceğine ve bu rakamların çok daha yüksek seviyelere çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

TÜRK KOBİ'LER ANGOLA'YA ÖRNEK OLACAK

Türkiye ve Angola arasında imzalanan KOBİ’lere yönelik mutabakat zaptı kapsamında KOSGEB, KOBİ ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırma konusundaki bilgi ve tecrübelerini Angola Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Ulusal Enstitüsü (INAPEM) ile paylaşacak. İki ülke KOBİ’lerinin karşılıklı ticaret hacimlerinin artırılması amacıyla karşılıklı iş gezileri düzenlenebilecek, KOSGEB ve INAPEM bölgelerindeki KOBİ’lerle ilgili iş fırsatlarına ilişkin birbirlerini bilgilendirebilecek.

Hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar katkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde 2021’in ilk altı ayında 60 hurda geminin geri dönüşümü ile ekonomiye 157 milyon dolar katkı sağlandı.