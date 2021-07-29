Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene 11 güne kadar uzayan tatil sebebiyle milyonlarca kişi; gerek memleket gerekse deniz-güneş tatili için otobüs, uçak ve tren biletlerini tüketti. İzole tatile, kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenlerin sayısında da büyük artış olunca akaryakıtta bayram rekoru geldi. Türkiye’de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz’da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı. Tatilin ilk gününde 80 milyon litre motorin satışı yapılırken benzin satışları 19,1 milyon litreye ulaştı ve toplam akaryakıt satışı 99,1 milyon litre oldu.

Böylece Kurban Bayramı’nı da kapsayan 16-25 Temmuz döneminde 626,1 milyon litre motorin, 163,4 milyon litre benzin olmak üzere toplam 789,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı. Bu da yaklaşık 5,8 milyar liraya karşılık geliyor.

Benzinin litresine 17 kuruş zam Benzinin litresine bu gece itibariyle 17 kuruş zam yapılırken, bu zammın pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı açıklandı.

Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi tarafından el bombası şeklinde bir nesne, akaryakıt istasyonuna fırlatıldı. Büyük panik yaşayan istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, el bombasının oyuncak olduğu ortaya çıktı.