Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varank “Biz, ülkemizde yatırım yapan, taş üstüne taş koyan herkesin yanındayız. İster yerli ister yabancı sermaye olsun yeter ki ülkemizde yatırımlar artsın. Beraber kazanma anlayışıyla biz de ekonomimizi büyütelim. Yüksek teknoloji diyebileceğimiz alanlarda katma değerli üretim yapan firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. 44 ülkeye ihracat gerçekleştiren fabrikada 1.200 kişi istihdam ediliyor. Bu seneki ihracat rakamı 240 milyon dolara yaklaştı. 2023 hedefi ise 430 milyon dolar...

Bakan Varank: İnsansız uzay aracının tasarımına başladık Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) Sinop'taki fırlatma testine katılan Bakan Varank, adım adım ay misyonuna yaklaştıklarını kaydederek, insansız uzay aracının tasarımına başladıklarını açıkladı.