Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın, uzun vadede yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olarak kabul ediliyordu. Son dönemlerde, fiyatlardaki aşırı düşüş ve dalgalı seyir, altının yatırımcılar için yaygın tercih olmaktan çıkıp çıkmadığı sorularını akıllara getiriyor. Bu bağlamda güne düşüşle başlayan 24 ayar altının gramı, gün ortasında 490 bandında yer alıyor.

21 EYLÜL ALTIN FİYATLARI



Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 490,10 490,30 489,80 490,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.231,00 3.252,00 3.229,00 3.250,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 447,20 451,20 447,00 451,00

Lira(Tam) Ziynet 3.157,00 3.177,00 3.156,00 3.176,00

Yarım Ziynet 1.579,00 1.589,00 1.578,00 1.588,00

Çeyrek Ziynet 789,00 794,00 789,00 794,00