Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı programda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Varank, "Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak” dedi.

Varank, TOGG'un ilk tanıtımından itibaren herkesin bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular sorduğunu belirterek, fabrikanın inşaatının devam ettiğini, makine siparişlerinin yapıldığını belirtti.

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ OLUR"

"Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk" diyen Varank, "Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok" dedi.

Türkiye'nin otomobilinin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkamasının beklendiğini belirten ve arabanın prototiplerinin testlere girmeye başladığını belirten Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı: "2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler.

Türkiye’nin otomobili TOGG’dan yeni paylaşım! Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) yeni paylaşımıyla prototip test süreçlerinin planlanan doğrultuda ilerlediğini duyurdu. Yapılan paylaşımda TOGG’daki değişimler dikkat çekti.

TOGG CEO'su açıkladı: Yerli otomobilin seri üretime gireceği tarih belli oldu TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, çarpışma testleri devam eden yerli otomobilin seri üretimine 2022 sonuna doğru başlamayı planladıklarını söyledi.

TOGG Gemlik tesisi hızla yükseliyor! 2022 sonunda üretime hazır Türkiye’nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren hem de bilgi veren bir video paylaştı.