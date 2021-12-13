Türkiye Gazetesi

Faiz kararının açıklanmasından önce kriti öneme sahip Ekonomi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleşti. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileri katıldı.

Gözler şimdi toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda...

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasının odağında Merkez Bankası’nın 16 Aralık Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı var. Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankasının 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor. Piyasa Merkez Bankası’nın faizlerde 100 baz puan indireceği konusunda hemfikir.



Faiz ve enflasyon makasının giderek açılması, üretici fiyatlarındaki rekor seviyelerin tüketiciye gelecek aylarda yansıyacağı ve dövizdeki yüksek seviyeler nedeniyle enflasyonun 2022'in ilk çeyreğinde daha da artması bekleniyor. Fakat yeni ekonomi politikası olarak adlandırılan uygulamada faizlerdeki düşüşün enflasyonu da düşüreceği öngörülüyor.

İstanbul'da ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile İstanbul'da görüşüyor. Toplantı, saat 15.00'te İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtibar suikastları moralinizi bozmasın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında: "Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralleri bozmamalı. Her ne kadar birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu da bizi teğet geçecek, bunu herkes böyle bilsin! Katar ziyareti dönüşü gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçulara yönelik sert uyarılarda bulunurken, dolar manipülasyonuna karşı da kararlılık mesajı verdi. “Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz” diyen Erdoğan, "Kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. İnşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.