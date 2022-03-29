Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, mevcut makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Kavcıoğlu Liralaşma Stratejisi'nin, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacağını belirtti.

Salgın kaynaklı bazı dönemlerde belirsizliklerin artmasına rağmen küresel iktisadi faaliyetin 2021 genelinde güçlü bir seyir izlediğini anımsatan Kavcıoğlu Türkiye'nin de bu gelişmelerden benzer şekilde etkilendiğini ifade etti.

2021’DE BÜYÜME ORANI YÜZDE 11

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iktisadi faaliyetin 2021'in ilk yarısında iç ve dış talep kaynaklı olarak güçlü seyrettiğine, ikinci yarısında ise dış talebin artan etkisiyle gücünü koruduğuna vurgu yaparak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yıl genelinde aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması, salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımıştır. Bu görünüm altında, 2021'de büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir."

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığını vurgulayan Şahap Kavcıoğlu, son dönemde kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelere bakıldığında, yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar olmakla birlikte dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyretmeyi sürdürdüğünü ifade etti ve yaşanan jeopolitik sorunların ihracat üzerindeki doğrudan yansımalarının da sınırlı olacağını düşündüklerini belirtti. Kavcıoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

JEOPOLİTİK SORUNLAR

"Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin, son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğini ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörüyoruz. 2021 yılında iktisadi faaliyette gözlediğimiz güçlü seyir iş gücü piyasasına da olumlu yansımış ve işsizlik oranları düşmüştür.

Yılın ilk çeyreğinde, tarım dışı istihdam, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen sanayi sektörünün desteği ile salgın öncesi düzeylere ulaşmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde, iş gücüne katılım oranı dönemlik olarak sınırlı bir oranda artarken, istihdamdaki artış işsizlik oranlarının düşüşünde etkili olmuştur. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde de iş gücü piyasasındaki iyileşme, iktisadi faaliyet görünümüyle uyumlu olarak devam etmiştir.

2021 yılında küresel enflasyon, salgının seyrine bağlı olarak gelişen arz kısıtları, emtia fiyatlarındaki artış, arz-talep uyumsuzlukları ile hızla yükselmiştir.

KÜRESEL ENFLASYON DİNAMİKLERİ

Petrol fiyatlarında, yeni varyantın oluşturduğu talep belirsizliğinin azalmasının yanı sıra jeopolitik gerilimler ve süregelen arz sıkıntıları gibi faktörlerden dolayı yükseliş eğilimi gözlenmektedir.

Enerji fiyatlarına benzer şekilde, gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini koruyor. Girdi maliyetlerindeki yükselişler, iklim koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok sıkıntıları gıda fiyatlarının küresel düzeyde yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde, üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları, tedarik zincirlerinde devam eden sorunlar ve enerji fiyatlarına bağlı olarak üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, son zamanlarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

'BARIŞ ORTAMI ENFLASYONU DÜŞÜRÜR'

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları da önemli bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz.

‘2022 OCAK-MART AYINDA FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMADIK’

Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip ediyoruz. Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarımızda kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecine devam etmekteyiz.

LİRALAŞMA VURGUSU

Liralaşma stratejisi”nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu belirtmek isterim. “Liralaşma Stratejisi” yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla, Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktadır.”

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında kritik mesajlar verdi. Kavcıoğlu, verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ve baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını ifade etti.

Şahap Kavcıoğlu'nda dolar açıklaması: TCMB döviz alımına başlayabilir Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kavcıoğlu ve banka müdürleriyle görüştü: Faiz kararı öncesi kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği Ekonomi Zirvesi sona erdi.