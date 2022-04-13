Türkiye Gazetesi

Fiyatların düşüşte olduğunu söyleyen pazarcı İrfan Satış, "Geçen hafta patlıcan 30, fasulye 45, biber 70 liraydı. Bu hafta patlıcan 15 lira, fasulye 35, biber 30 liraya düştü. Fiyatlar geçen haftaya nazaran daha düşük. Havaların ısınmasıyla seralarda mallar yetişti fiyatlar düştü. Geçen haftalarda talep çoktu, mal azdı. Önümüzdeki haftalarda daha da düşecektir" dedi.

“PAHALI OLUNCA VATANDAŞLAR DA ALAMIYOR”

Oktay Başan isimli pazarcı ise "Havalar ısındıkça sebze çoğalacaktır. Çok gelen ürünlerde fiyatlar düşecektir. Buna rağmen fiyatlar geçen seneki fiyatlara gelmeyecektir. Ürün pahalı olduğunda tezgahlara daha az ürün getirebiliyoruz. Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor. Vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi, 3 kilo sebze alan müşteri 1 kilo alıyor. Maliyetler yükseldi, gübre fiyatlarında, yakıt fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu genel pahalılık bütün fiyatları etkiliyor" diye konuştu.

“250 LİRA HARCADIM, PAZAR SEPETİNİ HENÜZ DOLDURAMADIM”

Ayşe İnce isimli vatandaş ise pahalılıktan yakınarak, "Sebze meyve alışverişine çıktım. Fiyatlar geçen haftaya kadar biraz düşmüş ama yine de pahalı. 5-6 parça ürün aldım. 250 lira harcadım, pazar sepetini henüz dolduramadım. Geçen sene 250 liraya 3 pazar sepeti doldurabilirdim" ifadelerini kullandı.

Karpuzun fiyatı yükseldi, çözümü IBAN'da buldu İstanbul’da kamyonet içerisinde karpuz satışı yapan bir vatandaş fiyatların artması ve vatandaşların üzerinde nakit taşımamaları nedeniyle IBAN üzerinden satış yapmaya başladı. Karpuz satıcısı, IBAN uygulamasının dikkat çektiğini ve karpuz satışlarının arttığını belirtti.

Vatandaşa müjde! Antalya'da ısınan hava üretimi arttırdı, fiyatlar düşmeye başladı Antalya'da havaların ısınmasıyla birlikte ürün artışı yaşanırken, fiyatlar geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Hale giren ürün üç katı arttı, yeni mahsulle birlikte fiyatların mayıs ayında düşeceği açıklandı.