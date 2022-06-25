Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkeleri, pandemide zorlaşan şartlar ve artan fiyatlar sebebiyle büyük lojistik sıkıntı yaşamaya başladı. Kısıtlamalar sebebiyle dönmeyen konteynerler, iş bırakan tır şoförleri, 3-4 kat artan navlun fiyatları sebebiyle gıda sıkıntısına dahi giren İngiltere, Türk şirketler için çok önemli iş alanı hâline geldi.

Bu şartları görüp ülkede yatırım yapan Türk şirketi, Birleşik Krallık'ın birçok bölgesinde üs kurdu ve işlerini hızlı büyüttü. Bu şirketlerden Pera Lojistik, taşımacılık, gümrükleme, depolama, dağıtım gibi sektörlerde faaliyet göstermeye başladı. Avrupa'nın birçok kentine de yayılan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem "Yurt dışı operasyonlarımızı hızlandırdık. Teknolojik yatırımlarımızın tamamına yakınını İngiltere merkezli olarak sürdüreceğiz" dedi.

2023'TE YÜZDE 50 BÜYÜME HEDEFİ

10’dan fazla tedarikçi ve 100’ün üzerinde araç filosuyla hizmet verdiklerini söyleyen Özdem "Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 35 büyüme kat ettik. Müşterilerimize yenilerini ekledik. İngiltere ve Avrupa’da önümüzdeki yıl için yüzde 50 büyüme hedefi koyduk" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Özdem de bu yıl bitmeden yeni bir deponun daha hizmete gireceğini söyledi.

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere, ticari yaptırım kararı aldı. Bu yaptırım ile Rusya'ya çeşitli mal ve teknolojilerin ihracatının yanı sıra jet yakıtı ve bazı banknotların ihracatı da kısıtlanacak.