Türkiye Gazetesi

Financial Times'ın 'Türkiye'ye gizemli sermaye akışı' şeklindeki çirkin iddialarına ilişkin Bakan Nebati'den açıklama geldi. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" sözleriyle söylentilere karşılık verdi.

"YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRACAT, BÜYÜME"

Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu. Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak cevap veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.

Bakan Nebati'den gıda ve tarım ürün fiyatları açıklaması: Alt komite kurulacak Bakan Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alındığını açıkladı.

Bakan Nebati'den sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklama: Türkiye tarihinin en büyük projesini başlatıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, izledikleri ekonomi politikası ve yarın açıklanması beklenen en büyük sosyal konut projesiyle ilgili önemli yazılı açıklamada bulundu. Nebati, hedefin sadece büyüme olmadığını, temel amaçlarının ekonomik büyümenin oluşturacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu ifade etti.

Bakan Nebati’den Borsa İstanbul mesajı: 17 yılın en güçlü rallisi Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nebati, 'Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı' dedi. Bakan Nebati, bu durumun borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu ifade etti.