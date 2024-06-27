Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD ekonomisi 2024&#039;ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü
Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ekonomisine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ancak bu oran son 7 çeyreğin en düşük büyümesi oldu.

ABD ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. ABD ekonomisi yılın ocak-mart döneminde yüzde 1,4 büyüdü. Böylece büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

BEKLENTİ YÜZDE 1,3'TÜ 

İlk okumada ilk çeyrek büyümesi yüzde 1,6 seviyesinde ölçülmüş, ikinci okumada ise bu oran yüzde 1,3'e gerilemişti.

SON 7 ÇEYREĞİN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİ

Nihai okumada ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümüş oldu. Ancak bu rakam aynı zamanda ekonomide son 7 çeyreğin en düşük büyüme rakamı olarak kayıtlara geçti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Restoran fişindeki detayı ödeme yaptıktan sonra fark etti! "Tek bir işaret bile yok" diyerek isyan ettiİletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı oyuncak silahı ifşa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde tarihi rekorFaiz artışı sona mı erdi? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade - EkonomiMerkez'in karar metninde dikkat çeken ifadeMerkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı! Bu ay da sürpriz yok  - EkonomiMerakla beklenen faiz kararı açıklandıBayram tatili zehre döndü! İzmirli avukat, Elon Musk'ın Tesla'sına dava açıyor - EkonomiTesla marka araç kiraladı, bayram tatili zehre döndüTürkiye'nin otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor - EkonomiTürkiye'nin otomotiv devi üretime ara veriyorİzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi! - Ekonomiİzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı
Sonraki Haber Yükleniyor...