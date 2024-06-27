ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Haziran 2024 15:37 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 15:52 - Güncelleme:

Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD ekonomisine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ancak bu oran son 7 çeyreğin en düşük büyümesi oldu.

İlgili Haberler Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor