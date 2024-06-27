ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD ekonomisine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ancak bu oran son 7 çeyreğin en düşük büyümesi oldu.
ABD ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. ABD ekonomisi yılın ocak-mart döneminde yüzde 1,4 büyüdü. Böylece büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
BEKLENTİ YÜZDE 1,3'TÜ
İlk okumada ilk çeyrek büyümesi yüzde 1,6 seviyesinde ölçülmüş, ikinci okumada ise bu oran yüzde 1,3'e gerilemişti.
SON 7 ÇEYREĞİN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİ
Nihai okumada ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümüş oldu. Ancak bu rakam aynı zamanda ekonomide son 7 çeyreğin en düşük büyüme rakamı olarak kayıtlara geçti.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı