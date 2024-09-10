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Ankara'da simide yüzde 50 zam! İşte yeni fiyat 

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Ankara&#039;da simide yüzde 50 zam! İşte yeni fiyat 
Ekonomi Haberleri

Başkent Ankara'da simit fiyatlarına zam geldi. 10 liraya satılan simidin fiyatı 15 lira oldu.

Ankara'da yüzde 50 zam yapılan simit fiyatı 10 liradan 15 liraya çıktı. 

Ocak ayında da Ankara'da simit fiyatlarına zam yapılmış ve fiyat 10 liradan 15 liraya çıkarılmıştı. Ancak zam kararı daha sonra iptal edilmişti. 

Ankara'da simide yüzde 50 zam! İşte yeni fiyat  - 1. Resim

ODA BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA 

Simide yapılan zamla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Ocak ayında zam kararı alınmıştı ancak bu zam iptal edildi. Biz de bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. 8 aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte kapanan bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğal gaza, elektriğe, ham maddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir?" dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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