Asgari ücrette “zam+vergi” pazarlığı başlıyor! Milyonların gözü TİSK'in sunacağı rakamda, işte masadaki 5 formül tek zam

18 Aralık 2023 09:29 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 09:31

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplanacak. Özel sektörde yaklaşık 8 milyon işçiyi ilgilendiren ikinci randevuda masaya ilk rakamların gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda işveren ve işçi tarafı gelir vergisi dilimlerinde düzeltme talebini hükümete sunacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki güncel zam oranları...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü yani bugün gerçekleştirecek. Komisyon saat 13.30'da toplanacacak. Bu toplantıda işçi, hükümet ve işveren ilk teklif için masaya oturacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. İlk rakam teklifi ise işveren temsilcisi TİSK'ten gelecek.

4 ASGARİ ÜCRETLİ TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Bu yıl ilk defa asgari ücretin belirlenmesinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi yer alıyor. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ heyetindeki Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da karayolları işçisi olan Durmuş Öztürk geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirdi.

Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, “işçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular ve arkadaşlarımız da sunumları gerçekleştirdiler. Asgari ücretle çalıştıklarını, geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine de işveren temsilcileri de değerlendirmelerini yapacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

VERGİ PAZARLIĞI MASADA

Asgari ücretin gerçekleştirileceği ikinci toplantıda vergi konusunun masaya gelmesi bekleniyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında vergi diliminin ücretler üzerinde baskı yaptığına, ilave maliyet yaptığını söyledi. Türk-İş, Hak-İş, DİSK raporlarında ücretlerde yıl içinde yüksek oranlı gerileme nedeniyle gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesini istedi. Bu konuda Türk-İş dün hükümet ve muhalefete vergi konusunda önemli bir çağrıda bulundu. Taraflara mektup gönderen Türk-İş vergi dilimlerinin düzenlenmesini istedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gelir vergisi güncellemesinin alım gücünü artırıcı etkisine dikkat çekerek yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

YENİ YILDA ÇALIŞANLARIN VERGİ YÜKÜ ARTACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı önümüzdeki günlerde gelir vergisi başta olmak üzere tarife ve harçlara yönelik tebliğ yayınlayacak. Bir değişikliğe gidilmezse yeniden değerleme oranı gelecek yıl için yüzde 58.46 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma yetkisi kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci 340 bin liraya, üçüncü de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak. İlk vergi diliminin düşük olması ücretle çalışanların daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor. Buna göre 2024'te 110 bin liraya kadar kazançlarda yüzde 15, 110-230 bin lirası kazançta yüzde 20, 230-870 bin lira arası yüzde 27, 870 bin 3 milyon arası yüzde 35, 3 milyon üzeri kazançta yüzde 40 uygulanacak. Cumhurbaşkanı artırma yetkisini kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci vergi dilimi 340 bin liraya, üçüncü dilim de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak.

5 FORMÜL TEK ZAM

Son iki yılda iki kez zam yapılan asgari ücret için 2024 yılında tek zam yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam yapılacağına yönelik önemli mesajlar verdi. Türk-İş başta olmak üzere işçi kesimi asgari ücrete çift zammın devam etmesini istiyor. İşveren tarafı ise tek zam yapılmasından yana. Uzmanlar enflasyonun Temmuz ayında beklentinin üzerine çıkması durumunda ise çift zammın yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'da görüşmeler öncesinde açlık sınırı olan 14 bin 25 bin liranın üzerinde bir asgari ücret olacağını söylemişti. Birçok uzman isim bu veriler ışığında asgari ücrete ilişkin zam tahminlerini paylaşıyor. Uzmanlar en az yüzde 35-40 zam bekliyor. Hatta yüzde 50 oranında zam yapılması ihtimali de sıklıkla dillendiriliyor. Bu konuda 5 formül öne çıkıyor. Asgari ücrette öne çıkan 5 zam oranıu şu şekilde;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRÇOK KALEM DEĞİŞECEK

2024 yılı için asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birçok gelir ve ödeme kalemi de değişecek. İşte asgari ücret zammıyla değişecek kalemler: İşsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücreti.