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Haberler > Ekonomi > Aşiret düğününde gelin ve damada resmen servet takıldı! 5 kilo altın, 5 milyon lira para...

Aşiret düğününde gelin ve damada resmen servet takıldı! 5 kilo altın, 5 milyon lira para...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aşiret düğününde gelin ve damada resmen servet takıldı! 5 kilo altın, 5 milyon lira para...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de gerçekleştirilen aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı ağızları açık bıraktı. Jirki aşiretine mensup kişilerin düğününde 5 kilo altın, 5 milyon 150 bin lira para toplandı. Parayı 15 kişi saydı.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde ikamet eden Jirkii aşireti kanaat önderi Şefik Adıyaman'ın oğlu Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi çifti, dillere destan bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Dilan ile Serdar çiftinin düğün törene aşiret liderleri, kanaat önderleri, il, ilçe, belde belediye başkanları, askeri erken, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yurt içinden ve yurt dışından binlerce davetli katıldı.

Aşiret düğününde gelin ve damada resmen servet takıldı! 5 kilo altın, 5 milyon lira para... - 1. Resim

TOPLANAN PARAYI 15 KİŞİ SAYDI 

Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin geleneklerine uygun olarak takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin söylenip taktıkları para miktarının ifade edildiği düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 15 kişi tarafından sayıldı. Sayma işleminin ardından takılan paranın 5 milyon 150 bin TL olduğu açıklandı. Geline ise 5 kilo altın takıldığı belirtildi.

Aşiret düğününde gelin ve damada resmen servet takıldı! 5 kilo altın, 5 milyon lira para... - 2. Resim

"DAVETLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM" 

Damadın babası kanat önderi Şefik Adıyaman, gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik ve beraberlik ruhunun geçmişten gelen bir kültür olduğunu belirterek, “Düğünümüze iştirak eden tüm davetlilere teşekkür ederim" dedi.

Aşiret düğününde gelin ve damada resmen servet takıldı! 5 kilo altın, 5 milyon lira para... - 3. Resim

Damadın sağdıcı iş adamı Mikail Adıyaman ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, “Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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