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    Belediyeden işçilere yüzde 88 zam! Başkan omuzlara alındı, davul zurna çalındı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yalova Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin maaşına yüzde 88 zam yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk çalışanlar tarafından omuzlara alındı, davul zurna eşliğinde meşaleler yakıldı.

    Belediyeden işçilere yüzde 88 zam! Başkan omuzlara alındı, davul zurna çalındı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yalova Belediyesinde çalışan işçiler, yeni yılla birlikte alacakları maaşta yüzde 88'lik zam görecek. Belediye ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin maaşına yüzde 88 oranında zam yapıldı.

    ÇALIŞANLAR TARAFINDAN OMUZLARA ALINDI

    İmza törenine katılan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışanlar tarafından omuzlara alındı. Davul zurna eşliğinde meşaleler yakan Başkan Tutuk ve belediye yöneticilerini konfetilerle karşılayan çalışanlar, daha sonra imza töreninin yapılacağı salona geçti.

    Belediye Başkanı Tutuk, belediyeyi, işçinin maaşını ödemekte zorlanan bir dönemden mesai, ikramiye ve maaşları birlikte ödeyen bir belediye haline getirdiklerini söyledi.

    Belediyeden işçilere yüzde 88 zam! Başkan omuzlara alındı, davul zurna çalındı

    "KÜSÜRATLAR BİZE YAKIŞMIYOR"

    Belediyenin son 4 yılda yaptığı başarılı projeleri, idarecisinden işçisine kadar tüm belediye personelinin emeğiyle yaptıklarını belirten Tutuk, "Hepimizin bu inanca ortak verdiğimiz alın teriyle birlikte oldu. Bu 4 yıl içerisinde maaşı bir gün sonra ödememek için gayret gösterdik ve hepsini birlikte ödemek istedik. Yüzde 80'in üzerinde oldu ama ben baktığımda 31 bin 700 lira olduğunu gördüm. Küsuratlar bize yakışmıyor" dedi.

    EN DÜŞÜK MAAŞ 32 BİN LİRA

    "Ben diyorum ki en düşük maaş 32 bin lira olsun. Hayırlı uğurlu olsun" diyen Tutuk, "Allah nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yalova'yı, Türkiye'nin yaşanabilir en iyi ili yapmayı nasip etsin. Bunda da sizin emeğiniz olacak" diye konuştu.

    Belediyeden işçilere yüzde 88 zam! Başkan omuzlara alındı, davul zurna çalındı

    EN DÜŞÜK GÜNLÜK İŞÇİ YEVMİYESİ 825 TL OLDU

    İmzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle birlikte işçilerin günlük yevmiyelerine yüzde 65 oranında zam yapılarak en düşük işçi yevmiyesi günlük 500'den 825 liraya çıkartıldı. İşçilerin yan haklarıyla birlikte maaşlarına, genel ortalamada yüzde 88 oranında zam yapıldığı bildirildi.

    Sözleşmeyle birlikte işçilere ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak, gıda yardımı ile birlikte 4 bin 500, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da gıda yardımı ile birlikte 6 bin lira ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

    Personelin fazla mesai çalışmalarına yüzde 80, hafta tatili ücretlerine yüzde 65, dini bayramlarda çalışma ücretlerine de yüzde 148 oranında zam yapıldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    YalovaBelediyeİşçiZamMaaş
    Haberler > Ekonomi > Belediyeden işçilere yüzde 88 zam! Başkan omuzlara alındı, davul zurna çalındı
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