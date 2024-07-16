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Boğaz'daki dev arazi rekor fiyata satıldı! İşte yeni sahibi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boğaz&#039;daki dev arazi rekor fiyata satıldı! İşte yeni sahibi
Suudi Arabistan, Gayrimenkul, Arazi Satışı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani, İstanbul Boğazı'ndaki dev arazisini sattı. Uskumruköy'de bulunan 57 dönümlük arazi iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı. Satışın 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında gösterilen Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin 57 dönümlük arazisi iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

Boğazdaki dev arazi rekor fiyata satıldı! İşte yeni sahibi - 1. Resim

SATIŞ TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE 

Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi. 4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiğinin bilgisi yer alıyor. İlanda yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik'in olduğu da görülüyor.

Boğazdaki dev arazi rekor fiyata satıldı! İşte yeni sahibi - 2. Resim

BOĞAZ'DAKİ DEV ARAZİ NE KADARA SATILDI?

Ticaret sicil gazetesinde satış rakamına yer verilmezken, gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazi için dönümünün 1 ila 1.2 milyon arasında değiştiğini aktardı. Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yatırımın ardından Özçelik'in bu arazide ne yapacağı merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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