Borsada hareketli mart! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsada son dakika! BİST100 endeksinde son günlerde “testere” hareketleri dikkat çekerken, endeks 9000’e yakın seyrini sürdürüyor. Endekste aylık kazanç sadece %0,25 olurken; mart başından itibaren BİST30’a dahil hisseler arasında Kontrolmatik, ASTOR Enerji ve HEKTAŞ yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Aynı dönemde Ford Otosan, Koç Holding ve Akbank hisseleri yüzde 8 üzerinde değerlendi. Son günlerde bankalarda pozitif, sanayi hisselerinde ise negatif ayrışma öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde dikkat çeken hareketler gözlemleniyor. Geçen hafta 8700 desteğine kadar yaklaşan ve gelen tepki alımlarıyla birlikte tekrar 9400’e yönelen BİST100, dünkü işlemlerde kritik 9000 puan seviyesinin altını test etti. Kapanışı ise 9069 seviyesinden tamamlamayı başardı. Dünkü işlemlerde THY, TÜPRAŞ, Doğuş Otomotiv, Koza Altın ve SASA para çıkışında ilk 5’te yer aldı. İş Bankası, Garanti ve Akbank ise para girişiyle dikkat çekti.

AYRIŞMA YAŞANIYOR

BİST100 endeksinde hisseler arasında bir ayrışma yaşandığına dikkat çeken analistler, “Bankacılık sektör endeksinde yüzde 1,93 yükseliş dikkat çekerken; sanayi endeksinde yüzde 1,32’lik kayıp yaşandı. Türkiye’nin makro hikâyesinin düzelmesi Bankacılık sektörüne yansırken; yüksek faiz oranları sanayi sektöründe bir miktar etkisini gösteriyor” görüşünü dile getiriyor. Bu arada sanayi üretiminin ocak ayında, bir önceki aya göre sabit kaldığı görüldü.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Mart ayının başından itibaren dikkate alındığında BİST30 endeksine dahil hisseler arasında Kontrolmatik, ASTOR Enerji ve HEKTAŞ yüzde 10’un üzerinde değer kaybıyla öne çıkarken; aynı dönemde Ford Otosan, Koç Holding ve Akbank hisseleri yüzde 8 üzerinde değerlendi. İşlem hacminde öne çıkan THY, TÜPRAŞ ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde hızlı fiyat hareketliliğine rağmen ise, mart başına göre yatay bir görünüm dikkat çekiyor.

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