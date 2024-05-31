Borsanın 10.400 ile imtihanı... Bankalarda yeni hedefler, ne kadar getiri vadediyor?

Borsada son dakika! BİST100 dünkü işlemlerde kritik 10.400 desteği üzerinde tutunmayı başardı. Gün içinde 10.413’e kadar gerileyen endeks, 10.481’den kapanış gerçekleştirdi. Banka hisselerine dair yabancı raporları gelmeye devam ederken, hedef fiyatlar ile mevcut fiyatlar arasındaki marjların daralması dikkat çekti. Endekste 10.400 desteğinin çalışmaması halinde, döviz bazında 322 dolar (10.300) desteğinin önemi vurgulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 0,02 gibi sınırlı bir değer artışı yaşayarak 10.481 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 24 Mayıs’ta kritik 10.400 direncini kırarak, geçen hafta 11.088 ile zirve yapan endeks; dünkü işlemlerde en düşük 10.413 seviyesini gördü. Ardından Türkiye’nin gri listeden çıkacağına dair haber akışı ile birlikte endeks, yönünü tekrar sınırlı da olsa yukarı çevirdi. Endeksin dünkü işlemlerde 22 günlük ortalamadan da yukarı dönmesi dikkat çekti. Son kapanışına göre endeks aylık bazda yüzde 4,34 ve yıllık bazda da yüzde 40,30 primli seyrediyor.

EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine dahil şirketler arasında BIOEN, SDTTR, TCELL, ASELS ve DOAS %6,64-%3,38 arası primle en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı.

SOKM, GWIND, AHGAZ, ULKER ve AKSEN ise %7,69-%3,55 arası değer kaybıyla birlikte en çok düşen hisse senetleri olarak kayıtlara geçti.

Para girişinde de TCELL, ASELS ve EREGL öne çıkarken; THYAO, TUPRS ve YKBNK, en fazla para çıkışı gözlemlenen hisseler oldu.

BANKALARA YABANCILARIN BAKIŞI

Bu hafta iki yabancı kurumdan banka hisseleri hakkında raporlar geldi.

HSBC tarafından yapılan değerlendirmede;

-Akbank için; 70,00 TL (Son Kapanış: 65,70)

-Garanti BBVA için; 120,00 TL (Son Kapanış: 102,60)

-İş Bankası için; 17,30 TL (Son Kapanış: 15,88)

-Yapı Kredi için; 37,00 TL (Son Kapanış: 34,22)

hedef fiyat öngörüsünde bulunuldu. Banka hisselerinin son kapanış fiyatlarının, hedef fiyatlara yakın olduğu görülüyor.

GOLDMAN DAHA İYİMSER

Goldman Sachs ise dün yayımladığı raporda;

-Akbank için; 86,00 TL

-Garanti BBVA için; 111,00 TL

-İş Bankası için; 20,00 TL

-Yapı Kredi için; 42,50 TL hedef fiyat tahmininde bulundu. Goldman tarafından yapılan tahminler, Garantin Bankası hariç, HSBC’ye göre daha yukarıda gerçekleşti.

Her iki yabancı kurumun beklentileri banka hisselerinde 12 aylık süreçte yüzde 10-yüzde 30 arasında bir değer artışı tahminini barındırıyor. Bununla birlikte XBANK Endeksinin yıl başından itibaren yüzde 72,00 oranında değer kazanması, banka hisselerinde beklentilerin büyük ölçüde fiyatlara dahil olduğu şeklinde yorumlanıyor.

ENDEKSTE 10.400’E DİKKAT

Borsada 10.400 desteğinin kritik olduğuna dikkat çekilirken, bu desteğin çalışmaması halinde, 322 dolar desteğine işaret eden 10.300 seviyesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzun vadeli beklentilerin pozitif olduğu vurgulanırken; özellikle işlem hacmi yüksek, finansalları güçlü, beklentileri iyi ve yabancı ilgisi olan BİST30 hisselerine, portföylerde kademeli olarak yer verilmesi gerektiği ifade ediliyor.