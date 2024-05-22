Borsanın 11 bin ile imtihanı! İşte banka rallisinde geride kalan sektörler

Borsada son dakika! BİST100 dün 11.088 ile zirve yapsa da kapanış 10.895’ten gerçekleşti. 11.000’in psikolojik direnç olarak takip edilmesi gerektiği belirtilirken; son bir ayda endeks yüzde 13 ve Bankacılık Sektörü yüzde 17,70 primle öne çıktı. Aynı süreçte Spor endeksi, Orman, Kâğıt, Basım endeksi, Bilişim endeksi, Madencilik endeksi, Taş, Toprak endeksi ve Teknoloji endeksi ise değer kaybederek, negatif ayrışma gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde tarihinde ilk defa 11.000 seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor denemesi yaptı. 11.088 puan ile zirve yapan endeks, 10.895 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endekste günlük kapanış, yüzde 1,45 prime işaret etti. Haftalık yükseliş yüzde 7,25 ve aylık artış da yüzde 12,96 olarak gerçekleşti. BİST100 kapsamında işlem hacmi dün, 210 milyar TL ile son ayların en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST30 hisseleri arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, İş Bankası, Garanti, Akbank ve Turkcell %10,00-%4,00 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. Para girişinde de bankalarla birlikte TUPRS, PETKM, SISE ve ASTOR gibi BİST30 hisseleri öne çıktı.

En fazla düşen hisselere bakıldığında ise Agrotech Teknoloji, EuroPower Enerji, Vestel, Şok Market ve ODAŞ Elektrik %7,31-%3,94 arası değer kayıplarıyla birlikte BİST100’de ilk 5’te yer aldı. MGROS, MAVI, SOKM, VESTL ve KTLEV ise en fazla para çıkışı yaşanan BİST100 hisseleri olarak öne çıktı.

BANKA VE SİGORTA SEKTÖRÜ POZİTİF

Yapı Kredi’nin yabancılara satış haberinin etkisiyle birlikte dün borsada alımlar daha çok banka hisselerinde gerçekleşti. Ancak yakın dönemde de CDS risk priminde yaşanan gerileme ile birlikte, bankacılık sektörü ile diğer birçok sektör arasında ciddi ayrışmalar gözlemlendi.

Son 1 aylık dönemde bakıldığında Bankacılık Sektöründe (XBANK) yaşanan yükseliş yüzde 17,69 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte Sigorta (XSGRT) ve İletişim (XILTM) endeksinde yaşanan yükseliş de sırasıyla yüzde 25,27 ve 17,77 olarak öne çıktı.

İŞTE NEGATİF AYRIŞAN SEKTÖRLER!

Ancak son bir ayda yaklaşık yüzde 13 yükselen endeksten negatif ayrışan sektörler de oldu. Buna göre;

- Spor (XSPOR) endeksi; yüzde 29,57

- Orman, Kâğıt, Basım (XKAGT) endeksi; yüzde 6,16

- Bilişim (XBLSM) endeksi; yüzde 5,20

- Halka Arz (XHARZ) endeksi; yüzde 3,97

- Madencilik (XMADN) endeksi; yüzde 1,43

- Taş, Toprak ((XTAST) endeksi; yüzde 0,99

- Teknoloji (XUTEK) endeksi; yüzde 0,83 değer kaybı yaşayarak yatırımcısını üzdü.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

BİST100 endeksinde son kapanış itibarıyla 5 günlük ortalama 10.615 ve 22 günlük ortalama 10.214 seviyesinde bulunuyor. 11.000 seviyesinin psikolojik bir direnç olarak öne çıkması beklenirken; 10750-10.630 bandının ise ilk destek olarak takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Döviz bazında ise BİST100 son kapanışını 338 dolardan gerçekleştirdi. Burada da orta-uzun vade pozitif görünümün korunması için 325 dolar üzerinde kalıcılığın önemli olduğu vurgulanıyor.