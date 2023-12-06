Kombiyi açarken korkmayın! Doğal gaz desteği başladı... Başvurular e-devlet'ten

6 Aralık 2023 22:54 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 23:17

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde bu sene kış erken bastırırken, sıcaklıklar da hissedilir ölçüde düştü. hal böyle olunca kombiler açıldı, petekler yanmaya başladı. Ancak doğal gaz fiyatlarının yükselişi, faturaların kabarık geleceği endişesini de artırdı.

ÖDEMELER BAŞLADI

Karadeniz gazı ile 6 ay boyunca doğal gaza ücret ödemeyen vatandaş, şimdi de Bakanlık desteği ile hayata geçirilen doğal gaz yardımı ödemelerini araştırmaya başladı.

Bakanlık ise bu sene doğal gaz yardımına enflasyon ayarı çekerek, yardım miktarını yükselttiğini duyurdu.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNE ENFLASYON AYARI

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira ödeme yapılırken, yeni düzenleme ile bu miktar yıllık 1500 ile 3 bin 500 lira arasına yükseltildi. Böylece doğal gaz desteği aylık 312 liradan 438 liraya çıkarılmış oldu.

Ödemeler ise kış ayını kapsayan 8 ay boyunca yapılacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Doğal gaz desteğine başvurular e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile yapılıyor. Doğal gaz desteği almak için "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giderek, ilgili bilgileri doldurup başvuru yapılıyor. Başvuruyu değerlendiren sosyal hizmet görevlileri şartlar sağlanıyorsa doğal gaz desteği ödemesini PTT aracılığıyla hesaplara aktarıyor.