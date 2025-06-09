Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, yeni haftaya hafif düşüşle başlamasının ardından 39,20 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 44,82'den, sterlin ise 53,20'den alıcı buluyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 39,22'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.50 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen altında 39,20 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 44,82'den ve sterlin/TL ise 53,20'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, ülkede cuma günü öngörülerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisine dair endişeleri bir miktar yatıştırdı. Gözler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Analistler, tahminlerden iyi gelen istihdam verilerinin yanı sıra çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara ilişkin ipucu aranacağını kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

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ABD-ÇİN GELİŞMELERİ TAKİP EDİLECEK

Öte yandan yatırımcılar bir yandan tarifelerin ekonomi ve ticaret üzerinde olası etkilerini izlerken, bir yandan da ABD ile Çin arasında gerçekleştirilecek tarife görüşmelerinden elde edilecek sonuçları beklemeye geçti.

Ayrıca, ülkede Başkan Trump'ın seçim döneminden itibaren yakın durduğu milyarder iş insanı Elon Musk ile sorun yaşaması ABD yönetimine ilişkin soru işaretleri oluştururken, konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.