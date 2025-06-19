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Dünyanın en büyüklerinden! 289 metrelik dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

500 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden olan 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 289 metre uzunluğundaki dev gemi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. 

Kocaeli'den Mısır'a gitmek üzere yola çıkan ‘Karadeniz Powership Orhan Ali Khan' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Devasa boyutları ve enerji kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti. Türk enerji gemi şirketi Karpowership'in elektrik üreten gemi filosundaki gemi, dünyanın en büyük gemileri arasında gösteriliyor.

Dünyanın en büyüklerinden! 289 metrelik dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti - 1. Resim

500 MEGAVATLIK ELEKTİRİK ÜRETİM KAPASİTESİ 

Enerji gemisi, 289 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğe sahip ve 21 adet bacası mevcut. 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle ise dünyanın en büyük enerji gemileri arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyüklerinden! 289 metrelik dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti - 2. Resim

Gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapıp, ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabiliyor. Enerji gemisi, 57.416 net tonnage (NT), 93.251 groston (GRT) ve 172.517 deadweight ton (DWT) ağırlığıyla açık denizlerde büyük ölçekli enerji desteği sağlayabiliyor.

Dünyanın en büyüklerinden! 289 metrelik dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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