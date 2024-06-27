Ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2024 10:10 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 10:12 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks yüzde 2,5 azalarak yüzde 95,8'e geriledi. Böylece ekonomik güven 7 ayın en düşük seviyesine indi.