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Ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde
Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks yüzde 2,5 azalarak yüzde 95,8'e geriledi. Böylece ekonomik güven 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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