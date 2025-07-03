En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı temmuz zammı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin temmuz zammı da netleşti. SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,05 oldu. Böylece emeklinin zammını belirleyen 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu.

OCAK AYINDA ZAM ORANINDA ARTIRILMIŞTI

Emekli zammının netleşmesinin ardından, milyonlar en düşük emekli aylığının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Ocak ayında emekliler yüzde 15,75 oranında zam almıştı. En düşük maaşta bu oranda artırılarak 12.500 TL'den 14 bin 468 liraya yükseltilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında da en düşük emekli maaşı aynı sistemle artırılırsa 17 bin lira sınırına çıkacak. En düşük SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı aylığı 16 bin 879 lira olacak.