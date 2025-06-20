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Gıdada önemli satın alma! Dev şirket topraksız tarım işine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gıdada önemli satın alma! Dev şirket topraksız tarım işine girdi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin önde gelen yaş meyve ve sebze ihracatçılarından Altun Gıda, Afyonkarahisar’da jeotermal ve güneş enerjisi kullanarak domates üretimi yapan Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı satın aldı. 

Altun Gıda, sürdürülebilir ve akıllı tarım yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı bünyesine kattığını duyurdu. Şirket hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Karya’nın ileri seviye topraksız ve dijital tarım teknolojisi altyapısını şirketin ihracat ağıyla entegre ederek operasyonel ve stratejik büyüme planlıyor.

Gıdada önemli satın alma! Dev şirket topraksız tarım işine girdi - 1. Resim

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM YATIRIMLARINDA ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI

Karya’nın akıllı tarım uygulamalarında ulaştığı seviyenin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi ile uyum gösterdiğinin altını çizen Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, bu önemli yatırımla şirketin domates ihracatında maliyet verimliliği yüksek, teknolojik ve çevre dostu bir varlık elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

Gıdada önemli satın alma! Dev şirket topraksız tarım işine girdi - 2. Resim

"Tarımda verim, kalite ve sürdürülebilirlik artık birbirinden ayrı düşünülemez. Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, bu üç alanın kesişiminde duran iyi örneklerden bir tanesi. Jeotermal enerjiyle 12 ay üretim yapılabilen, topraksız tarım sistemiyle birim metrekarede maksimum verim sağlayan bu tesis sayesinde yüksek kaliteli üretimi güçlü ihracat ağımızla buluşturarak, sadece şirketimize değil, Türk tarımına da uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, Altun Gıda’nın jeotermal seracılık alanındaki yatırımlarının ilk adımı oldu. Jeotermal seracılık alanındaki büyüme stratejimizin ilk adımını oluşturan bu yatırımın ardından, gelecek dönemlerde de sera kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz."

Şirketin, halka arz için SPK’ya başvurusunu yaptığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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