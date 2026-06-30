Gayrimenkul alım satımında dolandırıcılık ve nakit taşıma riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi, teknik hazırlıkların tamamlanması için 1 Ekim'e ertelendi. Bu tarihten itibaren zorunlu olacak uygulamayla, tapu devri gerçekleşmeden satış bedeli satıcının hesabına aktarılmayacak; para transferi ve mülkiyet devri eş zamanlı tamamlanacak.

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım-satımında devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. Taşınmaz satışlarında nakit taşıma derdine ve dolandırıcılık riskine son verecek “Güvenli Ödeme Sistemi”, teknik altyapının tamamlanması amacıyla 1 Ekim’e ertelenerek bu tarihten itibaren mecburi hâle getirildi.

Yeni sistemle birlikte tapuda mülkiyet devri ile para transferi eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Alıcının parası, tapuda resmi imzalar atılana kadar koruma altında tutulacak ve devir tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılamayacak.

Güvenli ödeme 1 Ekim'de başlıyor: Gayrimenkul satışında dolandırıcılığa dijital tedbir

İşte emlak piyasasında yeni dönemi başlatacak sisteme ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:

1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Taşınmaz satış bedelinin güvenli bir havuz hesapta tutulmasını sağlayan altyapıdır. Tapuda resmî devir tamamlanmadan alıcının parası satıcının hesabına geçmez; mülkiyet ve para eş zamanlı el değiştirir.

2- Sistem hangi soruna çözüm getiriyor?

Uygulama; elden ödeme, dolandırıcılık, ödeme ihtilafı ve yüksek miktarda nakit taşıma risklerini azaltmayı hedefliyor.

Güvenli ödeme 1 Ekim'de başlıyor: Gayrimenkul satışında dolandırıcılığa dijital tedbir

3- Nasıl çalışacak?

Satış bedeli belirlenen banka hesabında bloke edilir; taraflar e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapuya başvurur. İşlem bitince tapu onayıyla para satıcıya aktarılır; satış iptal olursa para aynen alıcıya iade edilir. Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.

4- Uygulama kimleri kapsıyor?

1 Ekim itibarıyla zorunlu olacak uygulama hem vatandaşların hem de şirketlerin tüm gayrimenkul alım-satımlarını kapsıyor.

5- Emlakçılar sürece dâhil mi?

Gayrimenkul danışmanları, tarafları sisteme yönlendirerek referans numarası alınması ve adımların takibi konusunda rehberlik edecek. Süreç banka ve tapu müdürlükleri arasında ilerleyecek.

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