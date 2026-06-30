Güvenli ödeme 1 Ekim'de başlıyor: Gayrimenkul satışında dolandırıcılığa dijital tedbir
Gayrimenkul alım satımında dolandırıcılık ve nakit taşıma riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi, teknik hazırlıkların tamamlanması için 1 Ekim'e ertelendi. Bu tarihten itibaren zorunlu olacak uygulamayla, tapu devri gerçekleşmeden satış bedeli satıcının hesabına aktarılmayacak; para transferi ve mülkiyet devri eş zamanlı tamamlanacak.
- Sistem, taşınmaz satış bedelini güvenli bir havuz hesapta tutarak tapuda resmî devir tamamlanmadan paranın satıcıya geçmemesini sağlıyor.
- Bu uygulama; elden ödeme, dolandırıcılık, ödeme ihtilafı ve yüksek miktarda nakit taşıma risklerini azaltmayı hedefliyor.
- Sistem, satış bedelinin banka hesabında bloke edilmesi, tarafların e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapuya başvurması ve işlem bitince tapu onayıyla paranın satıcıya aktarılması şeklinde çalışacak.
- 1 Ekim itibarıyla zorunlu olacak bu uygulama, hem vatandaşların hem de şirketlerin tüm gayrimenkul alım-satımlarını kapsayacak.
- Gayrimenkul danışmanları, tarafları sisteme yönlendirerek referans numarası alınması ve adımların takibi konusunda rehberlik edecek.
Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım-satımında devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. Taşınmaz satışlarında nakit taşıma derdine ve dolandırıcılık riskine son verecek “Güvenli Ödeme Sistemi”, teknik altyapının tamamlanması amacıyla 1 Ekim’e ertelenerek bu tarihten itibaren mecburi hâle getirildi.
Yeni sistemle birlikte tapuda mülkiyet devri ile para transferi eş zamanlı olarak gerçekleşecek.
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Alıcının parası, tapuda resmi imzalar atılana kadar koruma altında tutulacak ve devir tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılamayacak.
İşte emlak piyasasında yeni dönemi başlatacak sisteme ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:
1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
Taşınmaz satış bedelinin güvenli bir havuz hesapta tutulmasını sağlayan altyapıdır. Tapuda resmî devir tamamlanmadan alıcının parası satıcının hesabına geçmez; mülkiyet ve para eş zamanlı el değiştirir.
2- Sistem hangi soruna çözüm getiriyor?
Uygulama; elden ödeme, dolandırıcılık, ödeme ihtilafı ve yüksek miktarda nakit taşıma risklerini azaltmayı hedefliyor.
3- Nasıl çalışacak?
Satış bedeli belirlenen banka hesabında bloke edilir; taraflar e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapuya başvurur. İşlem bitince tapu onayıyla para satıcıya aktarılır; satış iptal olursa para aynen alıcıya iade edilir. Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.
4- Uygulama kimleri kapsıyor?
1 Ekim itibarıyla zorunlu olacak uygulama hem vatandaşların hem de şirketlerin tüm gayrimenkul alım-satımlarını kapsıyor.
5- Emlakçılar sürece dâhil mi?
Gayrimenkul danışmanları, tarafları sisteme yönlendirerek referans numarası alınması ve adımların takibi konusunda rehberlik edecek. Süreç banka ve tapu müdürlükleri arasında ilerleyecek.