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Hasat bu yıl erken başladı! Verim yarı yarıya düştü, kilosu 200 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fındık, Hasat, Rekolte, Fiyat, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi fındıkta hasadı öne çekti. Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki üreticiler, erken olgunlaşan fındığı toplamaya başladı. Üreticiler fındıkta verimin bu yıl yarı yarıya düştüğünü belirtirken, fiyatın ise 200 lira sınırında olması bekleniyor.

Düzce’de yıl boyunca büyük özen gösterilerek bakımı yapılan don ve sıcak havadan etkilenen fındık, havaların sıcak gitmesinden dolayı erken olgunlaştı. Gölyaka ilçesinde bazı fındık üreticileri ise erkenden hasada başladı. Erken hasat yapılan fındık harmana indirilirken, üretici zirai dona rağmen fındıkların kaliteli olduğunu vurguladı.

Hasat bu yıl erken başladı! Verim yarı yarıya düştü, kilosu 200 lira - 1. Resim

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE HASAT ERKEN BAŞLADI 

Fındık üreticisi aynı zamanda sevilen sinema ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi, "Evet biz fındık hasadına başladık. Geçen yıl rekolte de Türkiye üçüncüsüymüşüz. Ama bu sene aynı rekolte beklenmiyor Düzce’de. Zirai don sebebi ile fındıklarımız yandı. Bu sebeple belki sonuncu bile olabiliriz. Hele bu kuraklıkta daha da kötü oluyor. Dünya piyasasında kullanılan çikolataların içinde bizim fındığımız var. Ürünümüz gerçekten çok kaliteli. İnşallah kaliteli fındıklarımız çok olur. Ama kuraklık mahvetti fındıkları. Ben erken başladım çünkü biraz korktum. Aşırı sıcak var ve sıcaklık fındığı daha da bozuyor. Bu yüzden tedirgin olduk ama benim fındığım olmuş durumda bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Hasat bu yıl erken başladı! Verim yarı yarıya düştü, kilosu 200 lira - 2. Resim

"TOPLAMA MALİYETLERİ YÜKSELDİ"

Fındık üreticisi Engin Eğilmez ise; "Fındık bu sene rekolte aşağı yukarı yarı yarıya. Geçen sene 3 ton fındık alan bu sene 1,5 ton civarı fındık alıyor.İlk bahar aylarında ayaz olması fındığın rekoltesini düşürdü. Bazı yerlerde hiç yok. Bazı yerlerde fena değil. Bazı yerlerde de çok fındık var ama yer yer her yerde var denilemez. Toplama maliyetleri çok yüksek bu sene. İşçilik ücretleri maliyetleri yükseldi. Bir kaç kişi işçi yerine makine aldı. O şekilde toplamayı düşünüyorlar. Ama genel olarak baktığımızda toplama maliyetleri çok yüksek. Hem rekoltenin az olması hem de toplama maliyetlerinin yüksek olması bir miktar üreticiyi zorluyor" ifadelerini kullandı.

Hasat bu yıl erken başladı! Verim yarı yarıya düştü, kilosu 200 lira - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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