Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburglu mevkidaşı ile görüştü
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Türkiye'nin AB ilişkileri ele alındı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Roth, Şimşek'in daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Roth ile bakanlıkta heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı