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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburglu mevkidaşı ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Türkiye'nin AB ilişkileri ele alındı. 

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Roth, Şimşek'in daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Roth ile bakanlıkta heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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