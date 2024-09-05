Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburglu mevkidaşı ile görüştü

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Eylül 2024 15:48 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 15:59 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Türkiye'nin AB ilişkileri ele alındı.