İşçiler bakanlık önünde eylem yaptılar! TÜRK-İŞ'ten grev çıkışı

Kamuda çalışan 600 bin işçinin zam görüşmeleri devam ederken, hükümetin ilk teklifinden memnun olmayan işçiler Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi. Hükümetin ikinci teklifini bekleyen işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, istediklerini alamazlarsa greve gideceklerini belirtti.

Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, işçi kesiminin 27 Şubat'ta sunduğu teklife karşın, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) ilk teklifini 13 Haziran'da verdiğini anımsattı.

TÜRK-İŞ'TEN GREV MESAJI

TÜHİS'in teklifi üzerine sendikaların şube başkanlarını ve yöneticilerini Ankara'da toplama kararı aldıklarını belirten Atalay, TÜRK-İŞ olarak dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettiklerini ve Bakan Işıkhan'a TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ilettiklerini bildirdi.

Atalay, bu ayın sonu itibarıyla sendikaların peyderpey greve gitmek durumunda olduğunu ifade ederek, kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücretin biraz üstünde olduğuna dikkati çekti.

Yarın TES-İŞ Sendikası'nda yapacakları toplantıda gelecek haftanın eylem planını belirleyeceklerini aktaran Atalay, "Herkes harfiyen, noksansız uyacak. Akabinde grev kararı alacağız. Noksansız uyarız, haberiniz olsun." dedi.

"BİZDEN GELECEK HABERİ BEKLEYİN"

Ergün Atalay, daha sonra maden işçilerinden baretlerini bakanlığın bahçe demirlerine asmalarını istedi. Bunun üzerine işçiler, baretlerini demirlere astı, bakanlığın önüne bir de tabut bıraktı.

Şehir dışına gidecek işçilerin sağlıklı bir yolculuk geçirmelerini temenni eden Atalay, "Bizden gelecek haberi bekleyin. Başınızı aşağı düşürecek bir şeyi kimse yapamaz." diye konuştu.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ

Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran’da yapmıştı. Birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.