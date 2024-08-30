İzmir'in Aliağa ilçesinde 45 yıllık hayal gerçek oldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki yarım asırlık mülkiyet sorunu çözüme kavuştu. Cici Sokak'ta bulunan orman arazisinden 2B statüsüne geçirilen 134 mülkün tapusu hak sahiplerine verildi. Böylece bölge halkının 45 yıllık hayali gerçek oldu.

Aliağa’nın Kültür Mahallesi Cici Sokak’ta 45 yıldır süregelen mülkiyet sorunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle son buluyor. Daha önce orman arazisi olan, sonrasında ise yapılan çalışmalarla 2B statüsüne alınan Cici Sokak’taki 134 taşınmazın tapu alımına esas tebligatları gerçekleştirilen programla hak sahiplerine dağıtıldı.

Hak sahiplerinin geniş katılımıyla organize edilen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürü Halit Ergin, Milli Emlak Daire Başkanı Ali Aykut Tenğerli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gülçin Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Ozan Öktenoğlu, Beşkardeşler Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haşim Atmaca ve yöneticileri katıldı.

BAŞKAN ACAR: 45 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Müjdeli haberi hak sahipleriyle paylaşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, programın açılış konuşmasında şunları söyledi: “45 yıldır süregelen bir hayalimizin son aşamasına geliyoruz. 45 yıldır ikamet ettiğimiz, yurt edindiğimiz bu toprakların tapusunu alabilir miyizin hayali ile yaşadık. Yaklaşık dört yıl kadar önce Kültür Mahallesi Cici Sokak orman arazisi olarak geçiyordu. Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde burası 2B kapsamına alındı. İşlemleri tamamlanıp kadastroya devredildi. Kadastro burada parselleri ve hak sahiplerini belirleyerek konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğüne intikalini sağladı. 1 yıla yakın süren kıymet takdir çalışmalarıyla değer tespiti yapıldı. Hamza başkanım ve Ceyda vekilimiz bizlerin yanında durarak değer tespitlerinin düşürülmesinde yardımcı oldu. Son aşamada değer tespitleri hak sahiplerine gerek elden gerekse posta yoluyla tebliğ edilecek. Vatandaşlarımız, kendilerine yapılan tebligatlar sonrası üç ay içerisinde ilgili kuruma müracaatlarını yapabilecek. Vatandaşlarımız belirlenen ödeme seçenekleriyle tapularına kavuşacak. Biz her daim, buranın cefasını çeken sizlerin yanındayız. Bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti ilçe başkanımıza, Beşkardeşler Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haşim Atmaca’ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürü Halit Ergin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz hoşgörü için en çok da siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah üç ay sonraki birlikteliğimizde tapularımızı alacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

"TAPULAR DAĞITILIRKEN DE İNŞALLAH YİNE HEP BERABER OLACAĞIZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İnanıyorum ki hak sahiplerimiz tapularını aldıktan sonra Cici Sokak sosyal donatı alanlarıyla Aliağa’nın en değerli bölgelerinden birine dönüşecek. Tapular dağıtılırken inşallah yine hep beraber olacağız” dedi.

"ALLAH, HANENİZDE HUZURLA YAŞAMAYI DAİM ETSİN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yaptığı konuşmada “Aliağa’da bu sorunun çözümünde canla başla çalışan il müdürlüğümüze ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sabırla beklediğiniz için siz değerli hak sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah, hanenizde huzurla yaşamayı daim etsin” ifadelerine yer verdi.